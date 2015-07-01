В Сербии задержали главу турфирмы "Лабиринт"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Руководителя турфирм, объединенных брендом "Лабиринт", Сергея Азарскова задержали на территории Сербии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В настоящее время уже начата процедура экстрадиции Азарскова. Местонахождение второго фигуранта, Михаила Шаманова, пока не установлено.

По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 18 тысяч человек.

Напомним, 2 августа туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке своей деятельности. По словам представителей компании, причинами стали резкий рост курса валют, "негативная политическая и экономическая ситуация", а также конфликт с "Оренбургскими авиалиниями" – оператор должен ему за предыдущие перевозки.

Ответственность трех юридических лиц, представляющих "Лабиринт", была застрахована в компаниях "Восхождение" (которая также работает с "Невой") и в ВСК. Также у туриста есть право требовать не только возмещения затрат, но и компенсации морального ущерба.

Проблемы с туроператорами в России начались после того, как 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.