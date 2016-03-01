Возбуждено уголовное дело против распространявшего нелегальный софт москвича

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Москвы по подозрению в нарушении авторских прав. Молодой человек распространял пиратский софт. Сумма ущерба, нанесенного правообладателю, – свыше 1,5 миллиона рублей.

"По версии следствия, 17 февраля 2016 года молодой человек незаконно приобрел большое количество оптических носителей, содержащих контрафактные экземпляры программного обеспечения. Вечером того же дня подозреваемый продал нелицензионный продукт сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, причинив ущерб правообладателю в особо крупном размере на сумму свыше 1,5 миллиона рублей", – цитирует Агентство "Москва" старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлию Иванову.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение авторских и смежных прав", которая предполагает до шести лет лишения свободы.