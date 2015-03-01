Убийство Бориса Немцова: основные версии к утру воскресенья

Следственный комитет России объявил первые итоги расследования убийства Бориса Немцова

В ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили политика Бориса Немцова. Расследованием занимается главное следственное управление Следственного комитета России. Официальный представитель СК Владимир Маркин огласил первые итоги расследования произошедшего.

Убийство Бориса Немцова

Убийство произошло в ночь на 28 февраля, когда Борис Немцов прогуливался по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Злоумышленники вышли из проезжавшего мимо автомобиля и расстреляли политика. Неизвестные выпустили в него четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

К расследованию подключены ведущие криминалисты Следственного комитета России. На экспертизу уже отправлены документы из квартиры убитого.

Кроме спутницы Немцова, которая уже допрошена, есть и другие очевидцы трагедии. Они также дают показания. Также специалисты, по словам официального представителя СК России Владимира Маркина, изучают записи камер видеонаблюдения по всему маршруту следования Немцова. Ведется работа над детализацией всех телефонных разговоров, происходивший до и в момент трагедии в районе гибели Немцова.

Что уже известно следствию

Как отметил Маркин, стрельба велась, предположительно, из пистолета Макарова. При осмотре места происшествия было изъято шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Магазин, по всей видимости, был сформирован из гильз разных производителей.

"То, что преступление было тщательно спланировано, не вызывает сомнений", - сообщил Маркин в эфире телеканала "Москва 24". Также наверняка не случайно было выбрано и место совершения преступления.

По данным следствия, Немцов направлялся со спутницей в свою квартиру, которая находится неподалеку от Большого Москворецкого моста. Организаторы и исполнители преступления, очевидно, были осведомлены о предполагаемом маршруте.

Москвичи несут цветы на место убийства Бориса Немцова

Версии убийства

Следствие на настоящий момент рассматривает несколько версий совершения преступления. По словам Маркина, следствие не исключает, что преступление было совершено в качестве провокации, а его организаторы надеялись "дестабилизировать политическую обстановку в стране".

"Фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей", - заявил Маркин.

Он также отметил, что Немцов получал угрозы от исламистов в связи с его позицией в отношении нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже. Кроме того, проверяется версия, согласно которой преступление могло быть связано с событиями на Украине, где, как сказал Маркин, "среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям".

Следствие не исключает бытовые версии преступления, связанные с коммерческой деятельностью Немцова. Представитель СК подчеркнул, что все они будут тщательно проверены, в расследовании участвуют лучшие силы СК и МВД.

Отметим, что днем 28 февраля в районе Арбат был найден автомобиль, на котором, предположительно, скрылись убийцы.

По словам Владимира Маркина, убийство также может связано с тем, что в последнее время Немцов получал угрозы от исламистов в связи с его позицией в отношении нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что политик не представлял какой-либо угрозы для руководства страны. "Если мы сопоставим уровень популярности, рейтинги Путина, правительства в целом и так далее, то в целом Борис Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин", – сообщил Песков.

По факту убийства Бориса Немцова возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По данным СК, убийцы выпустили не меньше семи пуль. Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования убийства Немцова под личным контролем.

Бориса Немцова похоронят во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, прощание с политиком пройдет утром того же дня.