Выставка одной скульптуры открылась в Коломенском

Департамент культуры города Москвы

В Коломенском установили копию знаменитой скульптуры Петра I работы Георгия Франгуляна, говорится на сайте Департамента культуры города Москвы. Скульптура расположилась вблизи Государева двора, около Домика Петра I.

Оригинал скульптуры находится в центре голландского города Антверпен с 1998 года. Скульптуру городу подарила русская делегация, приехавшая в Нидерланды на фестиваль «Дни Петра Великого». По данным ЮНЕСКО, памятник Петру I в Антверпене входит в десятку лучших уличных скульптур Европы, отмечается в материале.

В Коломенском в юности Петр I устраивал свои "потешные" бои, позже – праздновал одержанные победы. А после Азовского похода в Коломенском собрал войско, прежде чем торжественно въехать в Москву. В Домике Петра I император прожил более двух месяцев, наблюдая за строительством Новодвинской крепости, напоминает ведомство.