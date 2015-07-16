Статую Галатеи из фильма "Формула любви" вернули на историческое место

Фото: кадр из фильма Марка Захарова "Формула любви"
Статую Галатеи, она же Прасковья Тулупова, из фильма Марка Захарова "Формула любви" вернули на историческое место, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
На данный момент Галатея находится на улице Воронцово поле, дом № 3, во дворе отреставрированного здания культурного наследия "Городская усадьба Е. Вандышниковой – Э.М. Банза". В феврале 2010 года скульптуру перенесли во внутренний двор, чтобы сохранить, так как фасад здания, у которого она располагалась, был в аварийном состоянии.
В этом году завершились противоаварийные работы, реставрация фасадов с восстановлением их архитектурно-художественного оформления, реставрация интерьеров, а также благоустройство территории.
Статуя Галатеи знаменита тем, что снималась во многих российских кинофильмах. Кроме "Формулы любви", статуя снималась в фильмах "Старый Новый год", "Служебный роман", "Вечерний лабиринт» и "Васса".
Городская усадьба Е. Вандышниковой – Э.М. БанзаГородская усадьба Е. Вандышниковой – Э.М. Банза принадлежала московской купчихе Елизавете Ивановне Вандышниковой. Главный усадебный дом – каменный одноэтажный с мезонином в центральной части был построен в конце XVIII века и имел тогда скромный классический облик.
Во время пожара 1812 года усадьба не пострадала. В 1817 году она перешла к новой владелице – губернской секретарше Марии Семеновне Алексеевой, которая в свою очередь продала ее в 1823 году князю Кириллу Александровичу Багратиону. После смерти князя усадьбу на Воронцовом поле унаследовала его вдова Александра Ивановна Багратион.
В начале 1860-х годов усадьба перешла к новой владелице – жене французского купца Софье Францевне де Монси, а несколько лет спустя, в 1868 году, – к ее сестре Эмилии Францевне фон Вогау и ее мужу Филиппу Максимилиану фон Вогау. При Вогау усадьба на Воронцовом поле была перестроена, главный дом расширен за счет новых каменных пристроек, а также настроен вторым этажом.
В 1880-х годах дом приобрел новый облик – его фасады были переделаны по проекту архитектора Виктора Александровича Коссова в формах эклектики с элементами классической архитектуры.
В 1892 году усадьба перешла по наследству к дочери Филиппа Максимилиана фон Вогау – Эмме Максимовне Банза. Члены семьи Банза были последними владельцами усадьбы на Воронцовом поле. После 1917 года владение было национализировано и отдано под размещение различных советских учреждений.
