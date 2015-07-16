Статую Галатеи из фильма "Формула любви" вернули на историческое место

Фото: кадр из фильма Марка Захарова "Формула любви"

Статую Галатеи, она же Прасковья Тулупова, из фильма Марка Захарова "Формула любви" вернули на историческое место, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

На данный момент Галатея находится на улице Воронцово поле, дом № 3, во дворе отреставрированного здания культурного наследия "Городская усадьба Е. Вандышниковой – Э.М. Банза". В феврале 2010 года скульптуру перенесли во внутренний двор, чтобы сохранить, так как фасад здания, у которого она располагалась, был в аварийном состоянии.

В этом году завершились противоаварийные работы, реставрация фасадов с восстановлением их архитектурно-художественного оформления, реставрация интерьеров, а также благоустройство территории.

Статуя Галатеи знаменита тем, что снималась во многих российских кинофильмах. Кроме "Формулы любви", статуя снималась в фильмах "Старый Новый год", "Служебный роман", "Вечерний лабиринт» и "Васса".