Скульптура "Рука Бога" может появиться в столице

Скульптура "Рука Бога" может появиться рядом с одним из торговых центров столицы, сообщает Агентство "Москва". Монумент будет копией работы итальянского скульптора Лоренцо Куинна, установленной в Лондоне. Об этом рассказал председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Заявку на установку скульптуры подало руководство центра. Вопрос рассмотрят на комиссии в городском парламенте 13 октября.

В Лондоне скульптура "Рука Бога" появилась 2011 году. Она изображает обнаженного человека, сидящего в большой ладони. Скульптура призвана обратить внимание зрителей на незащищенность перед опасностями, с которыми сталкиваются в реальной жизни дети.

На том же заседании комиссии, рассмотрят установку памятника балерине Майе Плисецкой в сквере, названном в ее честь, бюстов патриархам Московским и всея Руси и скульптурной композиции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны фронтовых операторах, которые снимали кинохронику на передовой.

Обсудят депутаты и возможность установить памятник Федору Шаляпину возле новой сцены Большого театра. Автором памятника станет скульптор Зураб Церетели.

Он также пояснил, что на заседании комиссия рассмотрит вопрос об изменении места установки бюста маршала Советского Союза Александра Василевского, который предполагалось установить в центре парка на улице, названной в его честь.