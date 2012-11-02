В столицу приехал Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе

Резо Габриадзе. Фото: ИТАР-ТАСС

После долгого перерыва в Москву приехал Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе.

Его выступления начнутся 2 ноября в "Студии театрального искусства" на Страстном бульваре и продлятся по 13 ноября. В афише гастролей - спектакли "Рамона" и "Сталинградская битва", сообщает ИТАР-ТАСС.

Москвичи знают Резо Габриадзе прежде всего как сценариста. Самые известные его фильмы - "Мимино" и "Кин-дза-дза". Но на Западе грузин больше известен как театральный режиссер. В частности, он много работал во Франции, Швейцарии и США, где по собственной пьесе "Запрещенное рождество, или Доктор и больной" поставил спектакль с балероном Михаилом Барышниковым в главной роли.

Кроме того, Габриадзе является хорошим художником и скульптором, создающим как серьезные, так и ироничные работы. Он - создатель Чижика-Пыжика и Носа майора Ковалева в Санкт-Петербурге, а также памятника Рабиновичу в Одессе.

Напомним, в Пушкинском музее до 18 ноября проходит выставка скульптур, живописи и графики Резо Габриадзе. В экспозиции - около 100 работ мастера, среди которых и его куклы.

Театр марионеток Габриадзе создал в 1981 году в грузинской столице. Резо самостоятельно делает все для театра: и кукол, и декорации, и пьесы. "Я показываю театр, каким я его понимаю. Свои спектакли предпочитаю называть видениями: зритель приходит и видит сон", - говорит мастер о своем творчестве.

Роли в двух предстоящих спектаклях театра озвучат такие знаменитые актеры, как Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Роман Карцев, Руслан Микаберидзе, Ольга Тумайкина и Алексей Колган. Гастроли в Москве дадут старт большому туру театра Резо Габриадзе, в рамках которого запланированы спектакли в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ростове, Самаре, Новосибирске, Киеве и Риге.