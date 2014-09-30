В октябре в московских аэропортах проведут учения по вызову "скорой"

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав России совместно с министерством транспорта проведет в московских аэропортах учения "по следам" трагедии в "Шереметьево", когда пассажир скончался из-за несвоевременного вызова "скорой". Об этом M24.ru рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, учения запланированы на октябрь. Для них будет выбран один из московских аэропортов и крупный железнодорожный узел, возможно, находящийся в другом регионе.

По словам Скворцовой, "совместные серьезные учения" объединят службы минтранса, министерства здравоохранения и других связанных с ними структур: "Будет выбран одни аэропорт в Москве, а также крупный железнодорожный узел, но не обязательно московский, где можно сымитировать ситуацию, близкую к инциденту в "Шереметьево". Министр также отметила, что в законодательной базе, регламентирующей действия сотрудников разных служб в чрезвычайных ситуациях, "все прописано очень четко". "Оказались неточными некоторые акты, которые прописывают служебные обязанности диспетчерских, и другие нюансы. Мы изучаем международный опыт и проговариваем с министерством транспорта некоторые дополнительные детали", - сказала Вероника Скворцова.

Ранее министр здравоохранения отмечала, что при оказании помощи пассажиру, у которого во время полета случился сердечный приступ, работники "Шереметьево" неправильно выполнили инструкции: "вместо вызова "скорой" и реанимобиля к трапу самолета позвонили в медицинский пункт аэропорта. Диспетчер и фельдшер, в свою очередь, вызвали "скорую" только через 33 минуты после поднятия на борт, причем обратились не в центральную подстанцию, а позвонили на городской телефон центральной станции "скорой помощи" Москвы, которая находится в 20 км от "Шереметьева".

Эксперты отмечают, что даже если диспетчеры по какой-то причине не могут найти телефон ближайшей подстанции "скорой", им достаточно набрать "03" (действует только со стационарного телефона) или "103"(со стационарного или мобильного).

Заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что ситуации, аналогичные случаю в Шереметьево, не будут происходить, если сотрудники аэропортов, ответственные за организацию действий в чрезвычайных ситуациях, "будут читать инструкции". "В инструкциях прописано, куда звонить и когда. Их нужно просто исполнять. Проблема здесь в известной формуле, что строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения", - сказал чиновник.

Он напомнил, что в "Шереметьево" одной из причин трагедии стало нарушение инструктажа, так как вызывать следовало не московскую, а подмосковную "скорую помощь": "Московская "скорая" работает только во "Внуково", остальные аэропорты находятся в Подмосковье и обслуживаются скорой помощью области. Если Московская область нас о чем-то попросит – мы никогда не отказываем, и в тот раз тоже выехали". Однако Печатников отметил, что не считает это правильным, и московская "скорая" не должна в будущем обслуживать аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово"

В пресс-службе "Шереметьево" заявили, что готовы, в случае необходимости, принять у себя учения Минздрава, и подчеркнули, что периодически аэропорт проводит собственные учения по отработке различных ЧП.

В пресс-службе "Домодедово" сказали, что для проведения учений на территории аэропорта, "прежде всего необходимо обладать более полной информацией о мероприятии и его регламенте". Представитель аэропорта отметил, что если пассажиру нужна госпитализация, аэропорт обращается в "скорую помощь" города Домодедово, кроме того, в непосредственной близости от пассажирского терминала дежурят специалисты-реаниматологи Центра медицины катастроф Московской области.

Пресс-служба "Внуково" также подтвердила, что аэропорт готов принять участие в учениях и при необходимости помочь в их организации. "Мы полностью готовы, наша медицинская часть оснащена всем необходимым. Компетентность сотрудников аэропорта "Внуково" не вызывает сомнений. Кроме того, у нас ежемесячно проходят подобные учения-имитации чрезвычайных ситуаций. Последние учения были в начале сентября, следующие запланированы на начало октября, - сказали в пресс-службе аэропорта. - После инцидента в "Шереметьево" было много дополнительных проверок, и мы все их прошли".

Председатель неформального профсоюза работников "скорой" "Фельдшер.Ру" Дмитрий Беляков отметил, что учения Минздрава могут помочь отработать процедуру вызова экстренных служб, если не будут проводиться формально. Однако, по словам эксперта, для предотвращения подобных ситуаций важно, чтобы каждый аэропорт имел собственную хорошо оснащенную службу экстренного реагирования. "Аэропорт – это маленький город, там должны быть собственные экстренные службы. Они должны в случаях ЧП сразу подъезжать к трапу и оказывать помощь", - сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, должно быть налажено четкое взаимодействие диспетчеров со "скорой". "Чтобы "скорая" беспрепятственно проезжала на территорию аэропорта и взаимодействие с диспетчером шло в поминутном режиме", - добавил Беляков.

Напомним, 18 августа в аэропорту "Шереметьево" скончался 24-летний россиянин Артем Чечиков, который возвращался с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". Во время полета у него произошел инфаркт, и самолет экстренно посадили в "Шереметьево", но спасти его не удалось. Как выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора, были неправильно выполнены инструкции, и вместо "скорой" вызвали сотрудников медпункта аэропорта. Медики "Шереметьево", в свою очередь, вместо "скорой" Московской области вызвали карету из Москвы, которая находится в 20 км от "Шереметьево". Она ехала на место 40 минут. После инцидента Генпрокуратура проверяла оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. По факту гибели Артема Чечикова возбуждено дело по статье УК "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта "Шереметьево" был отстранен от работы на время служебного расследования.

29 августа 2014 в аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса Франкфурт-Самара, которому стало плохо на борту. Самолет совершил вынужденную посадку, но мужчину спасти не смогли.

Марина Курганская, Светлана Кондратьева