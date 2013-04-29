Санитаров "скорой" не уволят, а переведут в штат клининговых компаний

Санитары столичной "скорой" перейдут в штат клининговых компаний

Санитаров "скорой" не будут увольнять с работы, их переведут в штат клининговых компаний. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Ранее в прессе появились сообщения, что на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова якобы увольняют около 300 санитаров.

Чиновник отметил, что увольнений не только нет, но и ведется набор сотрудников в связи с открытием новых подстанций. По словам Печатникова, желающих попасть на работу достаточно, поскольку московские врачи зарабатывают 80-90 тысяч рублей в месяц, фельдшеры - до 70 тысяч.

"Санитары "скорой помощи" – это уборщицы, которые работают в офисах "скорой помощи". И если руководитель учреждения, а это полное его право, решит, что экономически ему будет выгоднее передать это на аутсорсинг, то есть пригласить клининговую компанию, как это делают во всем мире при уборке помещений, то я думаю, что его за это надо поблагодарить. Это значит, что он думает о фонде оплаты труда", - заявил Леонид Печатников.