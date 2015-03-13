Подстанция скорой помощи в Троицке заработает к концу года

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

В микрорайоне "Солнечный" города Троицка начали строить подстанцию скорой медицинской помощи, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Подстанция мощностью до 60 тысяч выездов в год начнет работать в конце года. Строит ее город в рамках Адресной инвестиционной программы. Это будет трехэтажное здание и одноэтажный пристроенный гараж, рассчитанный на 10 автомобилей.

По словам Жидкина, проект строительства был скорректирован с учетом замечаний и предложений местных жителей. Так, временную подъездную дорогу перенесли, изменили порядок строительно-монтажных работ с учетом мероприятий по охране природных объектов. Это позволило сохранить на территории, прилегающей к будущей подстанции, 620 деревьев и 615 кустарников.

"Мосгорсправка": Скорая помощь

Напомним, подстанция является основным структурным подразделением Станции, где размешены бригады скорой помощи и санитарный автотранспорт. Так, столичная станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова насчитывает 57 подстанций.

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ "О порядке оказания скорой медицинской помощи" подстанции должны находиться в пределах 20-минутной транспортной доступности от дома больного. Но не всегда скорая доберется до пациента за это время. Все зависит от того к скорым или неотложным случаям относится вызов, от наличия свободных бригад и от затруднений на дорогах.

Помимо пробок, задерживает скорую и перегруженность вызовами. Так, на 10 тысяч человек полагается одна бригада скорой помощи. Например, в столице количество рассчитано по официальному населению, а реально в городе проживает больше людей.

В Москве все вызовы делятся на четыре категории. В первую попадают состояния, напрямую угрожающие жизни – на такой вызов машина должна приехать максимум через 20 минут. Вторая категория – обострения хронических заболеваний – 30 минут. Третья – неотложные поликлинические вызовы – 1 час. И в четвертую входят несрочные перевозки между медучреждениями. При этом в отсутствие свободных бригад сначала обслуживаются вызовы первой категории и вызовы к детям.

Сергей Собянин сообщил, что структура московской скорой помощи является крупнейшей в Европе и одной из самых больших в мире. По его словам, московская "неотложка" совершает около 4 миллионов выездов в год.

"В 2010 году срок подъезда скорой помощи определялся 19 минутами, в этом году он достиг 13 минут по экстренной помощи и 8 минут при ДТП. Это уровень лучших городов Европы, притом, что Москва является самым сложным городом с точки зрения трафика," - отметил мэр.