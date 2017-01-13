Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

13 января 2017, 09:53

Происшествия

Пользователи Сети требуют посадить женщину, не пропустившую скорую на Камчатке‍

Фото: пресс-служба ГУ МЧС

Пользователи Сети создали петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности жительницу Камчатки Ульяну Лобанову, по вине которой скорая помощь не успела приехать к умирающему пациенту, сообщают "Дни.ру".

В СМИ появилась информация, что женщина может отделаться штрафом. После этого более 1,5 тысячи человек подписали петицию, в тексте которой говорится, что "в будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями она убила человека". Документ направят в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Стало известно, что Лобанова является членом комиссии одного из избирательных участков Петропавловска-Камчатского с правом решающего голоса.

Инцидент произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском. Там девушка за рулем иномарки в течение 10 минут не уступала дорогу автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов к 21-летнему пациенту. Пассажир иномарки вышел из машины и начал вести себя агрессивно по отношению к медикам. Добравшись до пациента, врачи не успели спасти жизнь молодому человеку, так что уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В комитете Госдумы по охране здоровья заявили, что намерены обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру после инцидента на Камчатке.

Управление СКР по Камчатскому краю в пятницу возбудило по факту случившегося уголовное дело.

скорая помощь криминал Камчатка автохамы

