Пользователи Сети требуют посадить женщину, не пропустившую скорую на Камчатке‍

Фото: пресс-служба ГУ МЧС

Пользователи Сети создали петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности жительницу Камчатки Ульяну Лобанову, по вине которой скорая помощь не успела приехать к умирающему пациенту, сообщают "Дни.ру".

В СМИ появилась информация, что женщина может отделаться штрафом. После этого более 1,5 тысячи человек подписали петицию, в тексте которой говорится, что "в будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями она убила человека". Документ направят в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

Стало известно, что Лобанова является членом комиссии одного из избирательных участков Петропавловска-Камчатского с правом решающего голоса.