02 декабря 2014, 14:07

Безопасность

Депутаты поддержат предложение оснастить скорые электрошокерами - Семенников

Фото:ТАСС/Владимир Смирнов

Обращений от медиков с просьбой оснастить машины скорой помощи средствами самозащиты, включая каски и электрошокеры, к нам не поступало, сообщил M24.ru председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

"Тем не менее, организационные решения, которые поддержат сотрудников скорой помощи, необходимы, так как медработников необходимо защитить от злоумышленников, а это в силах московских властей", - отметил Семенников.

Ранее, "Известия" писали, что инициативная группа работников столичной скорой помощи направило обращение в Мосгордуму с просьбой оснастить медиков средствами самозащиты, включающих каски и электрошокеры.

По словам председателя комиссии, данная инициатива не является новой, так как ранее Законодательное собрание Санкт-Петербурга уже вносило в обсуждение законопроект о необходимости уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье медработников, но он не был поддержан. "Если данная инициатива все-таки будет рассматриваться в Мосгордуме, то я ее поддержу", - добавил Семенников.

Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова подтвердила слова Семенникова о том, что данное обращение пока не поступало на рассмотрение в Мосгордуму. "Если бы такая инициатива поступила в Мосгордуму, я бы его получила в первую очередь", - добавила Стебенкова.

Напомним, что 30 ноября на Олимпийском проспекте прошла акция столичных медработников "За доступную медицину", которая собрала около 1,5 тысячи участников.

скорая помощь Мосгордума средства защиты

