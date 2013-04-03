Технологии на службе зла: как не попасть к современным аферистам

Фото: ИТАР-ТАСС

Телефонные мошенники атакуют клиентов Сбербанка: присылают им сообщения о снятии денег или блокировке карты. Владелец счета перезванивает по указанному в сообщении номеру, и, выполняя нехитрые инструкции, "отменяет операцию". На самом же деле жертва переводит средства на счет аферистов.

Сетевое издание M24.ru подготовило подборку современных методов "отъема денег у населения" и средств защиты от таких афер.

Популярный способ обмана – SMS-сообщение от неизвестного абонента с просьбой пополнить счет. Как правило, текст обращен к матери и отправлен от имени ее ребенка.

Более циничный способ – преступники сообщают о том, что ребенок похищен, и требуют выкуп. При этом они предупреждают, что звонок чаду или в полицию обернется трагично.

Несмотря на угрозы, в этом случае нужно обратиться в правоохранительные органы и позвонить ребенку.

Фото: ИТАР-ТАСС

Очень часто мошенники используют высокие технологии, чтобы украсть деньги с банковской карты. Например, они устанавливают на терминал видеокамеру и монтируют в щель банкомата считывающее устройство, так называемый скиммер.

После ряда операций злоумышленники снимают свое оборудование, с помощью скиммера получают данные о карте, а видеозапись помогает аферистам узнать PIN-код жертвы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обращать внимание на внешний вид банкомата: он не должен отличаться от привычного. Накладки на панелях или приемная щель странного вида должны вызвать подозрение.

Как известно, в мошенничестве участвуют двое – сам преступник и жертва. В последнее время аферисты выбрались на просторы Интернета, где им "помогают" тысячи человек.

Например, жертва сама сообщает преступнику свои данные: номер счета, пароль для входа в интернет-банк и паспортные данные. Аферисту остается только создать сайт-копию интернет-ресурса банка.

Для сохранности своих денег нужно внимательно проверять адрес сайта: "фишинговый" портал будет отличаться на одну-две буквы от настоящего.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще один способ, требующий минимального участия злоумышленника – сообщения о наследстве или выигрыше в лотерею. Метод отличается только формой: мошенник присылает письмо с сообщением о крупном призе, но при этом просит совсем небольшую сумму в качестве "госпошлины", "налога", "стоимости перевода".

Желание стать обладателем огромной суммы денег не останавливает жертву ни перед какими тратами, и она отправляет свои кровные аферисту.

Следует помнить: чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы принять в ней участие. Кроме того, организатор конкурса никогда не будет брать предоплату за приз.

Это же касается и дешевых товаров – мошенники просят небольшой аванс или предоплату за вещь. В лучшем случае это окажется подделкой, в худшем – продавец просто исчезнет.

Не гнушаются аферисты использовать и тех, кому нужна помощь: они размещают в Сети фотографии человека со сложным заболеванием и просят о помощи.

Пожертвования, разумеется, идут далеко не на благие намерения.

Чтобы не помогать преступникам вместо тех, кто по-настоящему в этом нуждается, можно перевести деньги адресно или поговорить с родственниками больного.

Следует помнить, что наряду с современными технологиями аферисты не забывают и старые методы: "наперстки", поддельные купюры, продажа "кота в мешке" и финансовые пирамиды.

С недавних пор аферисты наживаются на тех, кто ищет работу: соискателям предлагается заплатить некоторую сумму за форму, за пропуск, за обучение или пособие. Кроме того, нуждающимся в работе могут предложить выгодное дело, которое оказывается уголовным.

Подробно о том, как не попасть на крючок мошенников при трудоустройстве, можно прочитать здесь.

И еще один вид обмана, который стоит отдельно от других – афера при покупке машины. Как не купить подержанное авто под видом нового, не подписать разные копии одного и того же договора, а также уберечься от подставных покупателей – в этом материале.

Сергей Блохин