Технологии на службе зла: как не попасть к современным аферистам

Фото: ИТАР-ТАСС
Телефонные мошенники атакуют клиентов Сбербанка: присылают им сообщения о снятии денег или блокировке карты. Владелец счета перезванивает по указанному в сообщении номеру, и, выполняя нехитрые инструкции, "отменяет операцию". На самом же деле жертва переводит средства на счет аферистов.
Сетевое издание M24.ru подготовило подборку современных методов "отъема денег у населения" и средств защиты от таких афер.
Популярный способ обмана – SMS-сообщение от неизвестного абонента с просьбой пополнить счет. Как правило, текст обращен к матери и отправлен от имени ее ребенка.
Более циничный способ – преступники сообщают о том, что ребенок похищен, и требуют выкуп. При этом они предупреждают, что звонок чаду или в полицию обернется трагично.
Несмотря на угрозы, в этом случае нужно обратиться в правоохранительные органы и позвонить ребенку.
Фото: ИТАР-ТАСС
Очень часто мошенники используют высокие технологии, чтобы украсть деньги с банковской карты. Например, они устанавливают на терминал видеокамеру и монтируют в щель банкомата считывающее устройство, так называемый скиммер.
После ряда операций злоумышленники снимают свое оборудование, с помощью скиммера получают данные о карте, а видеозапись помогает аферистам узнать PIN-код жертвы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно обращать внимание на внешний вид банкомата: он не должен отличаться от привычного. Накладки на панелях или приемная щель странного вида должны вызвать подозрение.
Как известно, в мошенничестве участвуют двое – сам преступник и жертва. В последнее время аферисты выбрались на просторы Интернета, где им "помогают" тысячи человек.
Например, жертва сама сообщает преступнику свои данные: номер счета, пароль для входа в интернет-банк и паспортные данные. Аферисту остается только создать сайт-копию интернет-ресурса банка.
Для сохранности своих денег нужно внимательно проверять адрес сайта: "фишинговый" портал будет отличаться на одну-две буквы от настоящего.
Фото: ИТАР-ТАСС
Еще один способ, требующий минимального участия злоумышленника – сообщения о наследстве или выигрыше в лотерею. Метод отличается только формой: мошенник присылает письмо с сообщением о крупном призе, но при этом просит совсем небольшую сумму в качестве "госпошлины", "налога", "стоимости перевода".
Желание стать обладателем огромной суммы денег не останавливает жертву ни перед какими тратами, и она отправляет свои кровные аферисту.
Следует помнить: чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы принять в ней участие. Кроме того, организатор конкурса никогда не будет брать предоплату за приз.
Это же касается и дешевых товаров – мошенники просят небольшой аванс или предоплату за вещь. В лучшем случае это окажется подделкой, в худшем – продавец просто исчезнет.
Не гнушаются аферисты использовать и тех, кому нужна помощь: они размещают в Сети фотографии человека со сложным заболеванием и просят о помощи.
Пожертвования, разумеется, идут далеко не на благие намерения.
Чтобы не помогать преступникам вместо тех, кто по-настоящему в этом нуждается, можно перевести деньги адресно или поговорить с родственниками больного.
Следует помнить, что наряду с современными технологиями аферисты не забывают и старые методы: "наперстки", поддельные купюры, продажа "кота в мешке" и финансовые пирамиды.
С недавних пор аферисты наживаются на тех, кто ищет работу: соискателям предлагается заплатить некоторую сумму за форму, за пропуск, за обучение или пособие. Кроме того, нуждающимся в работе могут предложить выгодное дело, которое оказывается уголовным.
Сергей Блохин