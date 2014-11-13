Детский театральный weekend: о маме, золотом петушке и Коте в сапогах

Фото: театр им. Образцова

В театре имени Образцова покажут спектакль "Али-баба и сорок разбойников", в МТЮЗе сыграют "Золотого петушка", а в театре имени Вахтангова оживят Кота в сапогах.

О том, какие спектакли посмотреть в эти выходные детям и их родителям, – в материале M24.ru

Восточные сказки от кукольника Музраб-Ага





Спектакль "Али-баба и сорок разбойников" основан на восточной сказке, которая вот уже много лет путешествует по миру. Историю Али-Бабы юным зрителям театра расскажет кукольник Музраб-Ага.

Режиссер спектакля - Борис Константинов, а декорации создал заслуженный художник России Виктор Платонов.

Сказку играют заслуженная артистка России Екатерина Бабаева, Халися Богданова, Шахноза Алаярова.

Где: Театр кукол имени Образцова Театр кукол имени Образцова Когда: 15 ноября в 14.00 Билеты: 750 рублей



По сказкам Шарля Перро





Знаменитая сказка Шарля Перро "Кот в сапогах" легла в основу одноименного спектакля от выпускников Театрального института имени Щукина.



Любимые герои – изобретательный Кот и его добродушный молодой хозяин – уведут детей в мир фантазии и волшебных превращений. На сцене оживут птицы, дубы и ели. В общем, ждите чудес.

Авторы сценической версии "Кота в сапогах" - режиссер, профессор Владимир Иванов, а также сценарист, драматург и поэт Сергей Плотов.

Спектакль рассчитан на детей от 6 лет.

Где: Театр имени Вахтангова Театр имени Вахтангова Когда: 15 ноября в 12.00 Билеты: от 150 до 1900 рублей



Про любовь к маме





Спектакль "Зимняя история, или Не буду просить прощения" трогательный и поучительный. Его главный герой – ребенок, который попадает в непростые жизненные ситуации. Преодолевая трудности, малыш осознает, самый любимый и главный человек в его жизни – это мама.

Спектакль рассчитан на детей от 4 лет.

Где: Московский детский сказочный театр Московский детский сказочный театр Когда: 15 ноября в 12.00, 15.00 и 18.00 Билеты: от 500 рублей



Полетели в космос!





На спектакле "Космос, или На край вселенной" расскажут, как долететь до звезд в обычной стиральной машинке. Дети узнают много интересного о планетах. В какую сторону вертится Земля, и что Луна скрывает под покровом ночи – обо всем этом расскажут герои волшебного спектакля для всей семьи. Интересно будет и детям, и взрослым.

В звездное путешествие приглашают детей от 7 лет.

Где: Центр имени Мейерхольда Центр имени Мейерхольда Когда: 15 ноября в 16.00



Вспоминаем Пушкина





"Золотой петушок" - это спектакль по сказке Александра Сергеевича Пушкина, за который один из руководителей МТЮЗа Кама Гинкас в 1999 году был удостоен звания "лучший режиссер".

Зрителей ждут яркие декорации и необычные приключения. В спектакле звучит музыка Вангелиса. "Золотой петушок" рассчитан на детей от 5 лет.