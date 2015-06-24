На Пушкинской набережной поставят 144 скамейки

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В парке Горького, на Пушкинской набережной, установят 144 скамейки, сообщается на портале госзакупок.

Скамейки-трибуны (в несколько уровней) будут размером 2 метра на 49,5 сантиметра и представляют собой набор реек на стальном каркасе. Максимальная цена контракта – 3,61 миллиона рублей, одна лавка стоит около 17 тысяч.

Кроме того, парк Горького планирует купить сборно-разборный павильон 20 на 30 метров, о его назначении пока неизвестно.

Недавно в парке открылось новое здание музея "Гараж", в которое был переделан советский ресторан "Времена года", стоявший в запустении более 20 лет.

Вместе со зданием открылись несколько проектов: образовательный центр, кафе, лекторий, детская комната, библиотека, веранда и книжный магазин.