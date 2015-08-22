В сентябре на столичном ипподроме пройдут скачки на приз президента России

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Очередные скачки на приз президента РФ пройдут 12 сентября на Центральном московском ипподроме. Такое распоряжение Владимира Путина было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"Провести 12 сентября 2015 года на Центральном московском ипподроме скачки на приз президента РФ за победу в скачках на лошадях чистокровной верховой породы", - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, участвовать в скачках будут лошади чистокровной верховой породы. Отметим, приз президента был учрежден по инициативе министерства сельского хозяйства еще в 2004 году. Ранее состязания проходили на ипподромах Казани, Ростова-на-Дону и Пятигорска. В столице скачки пройдут в седьмой раз.

В 2014 году скачки с призом в 10 миллионов рублей выиграл мастер-жокей Алексей Волик на жеребце по кличке Лаки Ферст с конного завода "Донской".