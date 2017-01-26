Форма поиска по сайту

26 января 2017, 12:51

Стала известна дата премьеры "Тайной жизни домашних животных – 2"

Кадр из мультфильма "Тайная жизнь домашних животных"

Сиквел анимационного фильма "Тайная жизнь домашних животных" выйдет на экраны 3 июля 2019 года. Об этом пишет Variety.

Первая часть "Тайной жизни домашних животных" стала одним из самых кассовых анимационных фильмов 2016 года, заработав в мировом прокате 875 миллионов долларов. Ранее компания Universal Pictures планировала выпустить мультфильм 3 июля 2018 года, но перенесла релиз проекта на год вперед.

Также стали известны даты выхода сиквелов "Зверопоя" – премьера мультфильма состоится 25 декабря 2020 года, и "Миньонов" – 3 июля 2020 года. Первые "Миньоны" собрали в мировом прокате 1,16 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что "Зверополис" получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" и был номинирован на "Оскар".

