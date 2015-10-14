Жителям новостроек могут разрешить ремонт в любое время

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Накануне Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект "О тихом часе". По словам главы комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, документ могут принять до конца месяца.

Сейчас в документе прописано, что проведение шумных ремонтных работ в столичных домах будет запрещено с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00. В эфире радиостанции "Москва FM" Семенников рассказал, какие изменения могут внести в законопроект.

"За нарушение предполагается штраф до двух тысяч рублей. Сейчас этот вопрос вынесен на портал "Активный гражданин". В ходе обсуждения высказали предложения, что по воскресеньям и праздникам шумные работы должны быть запрещены в принципе. С другой стороны, было предложение в новостройках после их ведения в эксплуатацию в течение года разрешить вести ремонтные работы в любое время. Чтобы там норма о тихом часе не действовала. Также было предложение продлить проведение работ с 19 часов до 20 часов. Сейчас ищем компромисс", – пояснил он.

Депутат – о введении "тихого часа" в столице

Согласно законопроекту, штраф за нарушение "тихого часа" как днем, так и ночью для граждан составит от тысячи до двух тысяч, для должностных лиц – от 4 до 8 тысяч, а для юридических – от 40 до 80 тысяч рублей.

Голосование по правилам проведения шумных ремонтных работ в домах-новостройках в сервисе "Активный гражданин" стартовало в сентябре. Москвичей спрашивают о лучшем на их взгляд времени для ремонта.

По решению москвичей, ранее уже были внесены поправки в закон "О тишине". Они касались часов проведения ремонта в жилых домах. По мнению большинства проголосовавших, на первом этапе опроса шуметь во время ремонта допустимо с 9.00 до 19.00 с двухчасовым перерывом с 13.00 до 15.00. Поправки уже прошли первое чтение в Мосгордуме.

Теперь власти планируют уточнить правила проведения шумных ремонтных работ в новостройках. Обычно квартиры там продаются без отделки, и хозяева заинтересованы сделать в них ремонт как можно скорее. Введение ограничений может усложнить ситуацию.