Прокурор просит оштрафовать активиста ФАР за наезд на автоинспектора

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Гособвинение попросило для активиста Федерации автовладельцев России (ФАР) Вадима Коровина штраф в размере 200 тысяч рублей за наезд на инспектора ДПС, передает МИА "Россия сегодня".

Коровин обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти неопасным для жизни способом.

Напомним, 24 мая 2013 года активист ФАР в ходе словесного конфликта с инспекторами ДПС наехал на инспектора, у которого впоследствии была задокументирована травма ноги.

В полицейском отчете указывалось, что Коровин не предоставил преимущество машине ГИБДД, которая ехала с включенным спецсигналом, после чего совершил наезд на дежурившего на трассе инспектора, который пытался его остановить.

11 июня Коровина приговорили к 10 суткам ареста за то, что он не уступил дорогу спецтранспорту. Кроме того, его лишили права управления автомобилем на месяц за "непредоставление преимущества спецтранспорту".