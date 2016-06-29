60% должников по штрафам за пьяное вождение не смогут выехать за рубеж

Фото: m24.ru/Валерий Матыцин

Две трети должников, не оплативших штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом виде, не смогут выехать за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФССП России.

С начала 2016 года в Федеральной службе судебных приставов на принудительном исполнении находилось 410 тысяч судебных актов о взыскании штрафов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Это на 128 тысяч больше, чем за пять месяцев 2015 года. К настоящему времени погашено 62 тысячи задолженностей.

Каждая пятая задолженность взыскивается из заработной платы, пенсии или иного дохода должника. Двум из трех правонарушителей (60 процентов) временно ограничен выезд из РФ.

В ФССП уточнили, что в рамках каждого 45-го исполнительного производства арестовано имущество должников.

Сейчас штрафы за употребление спиртного за рулем доходят до 30 тысяч рублей. Также водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет. С 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования) наказание становится уголовным. В этом случае водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.