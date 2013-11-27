Московские ЦСКА и "Спартак" оштрафованы на 370 тысяч рублей - РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал ЦСКА и московский "Спартак" по итогам субботнего матча этих клубов в рамках 17-го тура чемпионата России, сообщает в среду пресс-служба РФС.

В общей сложности армейцам и "красно-белым" придется заплатить 370 тысяч рублей, в том числе 200 тысяч - ЦСКА. Материальные взыскания наложены за нецензурную лексику на трибунах (70 тысяч рублей), использование пиротехники (100 тысяч), бросание предметов на поле (20 тысяч), пронос на трибуны несанкционированного баннера (10 тысяч).

Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

"Спартак" оштрафован на 100 тысяч за пронос пиротехники на трибуны и на 70 тысяч - за нецензурную брань "преданных фанатов".

По итогам встречи между "Локомотивом" и "Динамо" "железнодорожников" оштрафовали на 100 тысяч рублей - за скандирование их болельщиками ненормативной лексики на трибунах и использование пиротехники.

"Динамо" будет вынуждено заплатить 60 тысяч рублей за пиротехнику. Кроме того, за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи во время матча на 30 тысяч рублей оштрафован главный тренер "Динамо" Дан Петреску.

