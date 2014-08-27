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Происшествия

27 августа 2014, 16:41

Врач заплатит штраф за пропаганду секты "Свидетели Иеговы" в больнице

штрафы суды врачи экстремистские материалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Врач одной из больниц Краснодарского края заплатит штраф за пропаганду учений секты "Свидетели Иеговы", передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, женщина хранила в рабочем столе книгу, относящуюся к "Свидетелям Иеговы" и занесенную в Федеральный список экстремистских материалов. Она предлагала коллегам прочитать материалы, обвиняя их в исповедовании "неверной" религии.

Врача признали виновной по статье КоАП "Хранение экстремистских материалов с целью их массового распространения". Добавим, что штраф по ней для граждан составляет 1-3 тысячи рублей, а для должностных лиц - от 2 до 5 тысяч.

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