Рейд против незаконной рекламы на транспорте проходит в Москве

ИТАР-ТАСС

В Москве проходит рейд против незаконной рекламы на столбах и остановках, принадлежащих ГУП "Мосгортранс", сообщает РИА Новости.

В ходе него мобильные инспекционные группы проедут по маршрутам общественного транспорта, а также совершат объезды по крупным пересадочным узлам столицы.

Сотрудники полиции на месте будут выписывать протоколы об административных правонарушениях незаконным расклейщикам.

Рейд проводится во всех округах столицы силами административно-технических инспекций, филиалов "Мосгортранс" и при поддержке полиции. Он завершится 2 августа.

Напомним, для физических лиц штраф составляет от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч.