Административное наказание в виде штрафа станет своеобразным налогом на побои

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Административное наказание в виде штрафа за избиение близкий людей станет своеобразным налогом на побои. Об этом в эфире "Москвы FM" заявила председатель комиссии по социальным правам президентского совета по правам человека Анита Соболева.

"Говорить о том, что за шлепок будут давать два года (лишения свободы – ред.), нечестно. У нас два года и за тяжкие телесные (повреждения – ред.) не всегда дают. У судей есть здравый смысл. Административное наказание означает штраф. Получается, что мужчина избил свою жену и еще взял деньги из семейного бюджета, чтобы заплатить государству своеобразный налог за побои", – сказала она.

Побои близких людей больше не являются уголовным престулением

Единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. Сейчас за избиение родственников предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до года), ограничения или лишения свободы (до 2 лет), принудительных работ (до 2 лет) либо ареста до 6 месяцев.