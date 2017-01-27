Форма поиска по сайту

Новости

27 января 2017, 18:46

Безопасность

Административное наказание в виде штрафа станет своеобразным налогом на побои

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Административное наказание в виде штрафа за избиение близкий людей станет своеобразным налогом на побои. Об этом в эфире "Москвы FM" заявила председатель комиссии по социальным правам президентского совета по правам человека Анита Соболева.

"Говорить о том, что за шлепок будут давать два года (лишения свободы – ред.), нечестно. У нас два года и за тяжкие телесные (повреждения – ред.) не всегда дают. У судей есть здравый смысл. Административное наказание означает штраф. Получается, что мужчина избил свою жену и еще взял деньги из семейного бюджета, чтобы заплатить государству своеобразный налог за побои", – сказала она.

Побои близких людей больше не являются уголовным престулением

Единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. Сейчас за избиение родственников предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до года), ограничения или лишения свободы (до 2 лет), принудительных работ (до 2 лет) либо ареста до 6 месяцев.

Декриминализация единичных побоев в отношении близких и родственников обсуждается на протяжении нескольких месяцев. После того, как закон будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом, единичные случаи побоев в отношении близких людей будут отнесены к административным правонарушениям. К уголовной ответственности будут привлекаться лишь те граждане, которые совершили правонарушение повторно.

Проект был разработан после того, как Госдума приняла закон о частичной декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. В частности, сюда попали однократно совершенные побои без причинения вреда здоровью, но это не коснулось побоев в отношении близких родственников и лиц, ведущих с виновным общее хозяйство. Также была введена уголовная ответственность для граждан, ранее подвергавшихся административному наказанию за декриминализованные деяния.

штрафы побои законы

