Рассылка писем счастья за нарушения парковки во дворах станет массовой

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году столичные власти намерены разослать нарушителям 21,1 миллиона"писем счастья", рассказал M24.ru источник в мэрии. В следующем году впервые в рассылку будут включены не только нарушители ПДД, но и те, кто нарушает нормы благоустройства. Речь идет в том числе о парковке на газонах и детских площадках, о брошенных во во дворах разукомплектованных машинах, самовольной установке гаражей. "Это нарушения, предусмотренные восьмой статьей Кодекса об административных правонарушениях Москвы", - пояснили в мэрии.

"Письма счастья" будут приходить как обычным гражданам, так и чиновникам, подрядчикам, собственникам зданий и так далее. Например, подтопление улиц будет "стоить" должностным лицам 2-3 тысячи рублей, юридическим - 3-5 тысяч. Самовольная установка контейнеров, гаражей, ларьков и складов обойдется гражданам в 3 - 5 тысяч рублей, должностным лицам – в 8–10 тысяч, юридическим – в 80–100 тысяч. Владельцам домов, не счищающим с крыш снег и сосульки, грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей, если это граждане, от одной до пяти тысяч - для должностных лиц и 15-20 тысяч рублей - для юридических лиц.

В тестовом режиме инспекторы уже рассылают "письма счастья". Как рассказал M24.ru замначальника ОАТИ Москвы Леонид Бородулин, нарушителям в этом году было направлено несколько сотен постановлений о штрафах.

Весной этого года московские власти разработали систему рассылки "писем счастья" за парковку на детских площадках и другие нарушения благоустройства. Фиксировать нарушения должны дворовые камеры, которые пока никак не связаны с городской системой фотовидеофиксации ПДД, поэтому автоматически считывать номера машин и отправлять владельцам "письма счастья" не получится. Сотрудники Объединения административных технических инспекций (ОАТИ) будут отсматривать картинку с камер вручную. Заметив автомобиль на детской площадке, они отправят запрос вместе с фотоснимком нарушения в ГИБДД. Полиция по номеру определит автовладельца и предоставит его координаты в ОАТИ, откуда нарушителю отправят постановление о выплате штрафа.

Штраф за парковку на детской площадке и за брошенные во дворе разукомплектованные машины для физических лиц составляет 3-5 тысяч рублей, для должностных – 15-20 тысяч рублей, для юридических - 100-200 тысяч рублей. Кроме того, в этом году в Москве появился штраф за парковку на проезжей части во дворе, если автомобиль мешает работе уборочной техники. Он аналогичен санкциям за стоянку на детских площадках. Между тем летом этого года глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев рассказывал M24.ru, что инспекторам ОАТИ хотят раздать планшеты, чтобы они могли направлять в ГИБДД электронный протокол с фотографией нарушения. По его словам, сегодня на 25 тысяч московских дворов приходится всего 400 инспекторов.

Эксперты отмечают, что рассылка "писем счастья" увеличит число штрафов в разы. Как пояснил юрисконсульт Института экономики города Дмитрий Гордеев, необходимо создать систему обжалования таких постановлений, объяснить москвичам, куда обращаться, если они не согласны со штрафом. Валерий Поздняков, сопредседатель общественной организации "Жилищная солидарность", добавил, что есть очевидные нарушения, такие, как парковка на газоне или детской площадке. "А вот что касается сосулек, на мой взгляд, это ответственность управляющих компаний", - подчеркнул Поздняков. Между тем сами УК так не считают. Прошлой зимой они активно развешивали на подъездах объявления, в которых требовали от жильцов самостоятельно счищать наледь и сосульки с балконов.

Маргарита Верховская, София Сарджвеладзе