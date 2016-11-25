Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 12:48

Безопасность

Камеры на дорогах пока еще не могут выявить опасную езду – эксперт

Камеры на дорогах пока еще не могут выявить опасную езду. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за опасное вождение. В случае принятия закона, нарушителям придется заплатить пять тысяч рублей. Законопроект внесет изменения в административный кодекс, который дополнят новой статьей.

"Все это превратится в стародавнюю историю, а именно – к негласному "правилу" не доверять инспектору. К сожалению, пока точно определить конкретную скорость, с которой перестраивается автомобиль технически невозможно. При этом, чтобы признать маневр опасным, автомобиль должен перестроиться", – отметил эксперт.

"Важно понимать, что камера "смотрит" на дорогу под разным углом. Если машина перестроилась в непосредственной близости от видеоустройства – скорость будет одна, если на расстоянии 300 метров – другая", – пояснил главный редактор журнала "За рулем".

Запрет опасного вождения был введен по инициативе МВД еще в мае этого года. К такому стилю автомобильной езды отнесли отказ водителя уступать дорогу автомобилю с преимущественным правом движения при перестроении в другой ряд и перестроение при интенсивном движении за исключением поворотов, разворотов, остановок или объезда препятствий.

На сайте с примерами опасного вождения выделяют шесть его видов: "шашки" – многократные перестроения, "нервяки" – подрезания при перестроении, "торопыги" – несоблюдение безопасной дистанции, "грядки" – несоблюдение бокового интервала, "воспитатели" – резкое торможение перед другим транспортным средством, а также препятствование обгону, что классифицируется как "упертый".

