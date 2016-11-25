Камеры на дорогах пока еще не могут выявить опасную езду – эксперт

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Камеры на дорогах пока еще не могут выявить опасную езду. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за опасное вождение. В случае принятия закона, нарушителям придется заплатить пять тысяч рублей. Законопроект внесет изменения в административный кодекс, который дополнят новой статьей.

"Все это превратится в стародавнюю историю, а именно – к негласному "правилу" не доверять инспектору. К сожалению, пока точно определить конкретную скорость, с которой перестраивается автомобиль технически невозможно. При этом, чтобы признать маневр опасным, автомобиль должен перестроиться", – отметил эксперт.

Штрафы за опасную езду могут вызвать недоверие к инспекторам – эксперт

"Важно понимать, что камера "смотрит" на дорогу под разным углом. Если машина перестроилась в непосредственной близости от видеоустройства – скорость будет одна, если на расстоянии 300 метров – другая", – пояснил главный редактор журнала "За рулем".