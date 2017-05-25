Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 09:48

Безопасность

Плохой тон: поможет ли увеличение штрафов в борьбе с незаконной тонировкой

Штрафы за незаконную тонировку могут увеличиться. Эта инициатива законодателей неоднократно встречала сопротивление со стороны автовладельцев. Многие водители уверены, что тонировка лобового стекла делает движение намного безопасней. Автоэксперты, наоборот, заявляют о смертельной опасности, которую несет пленка для людей в салоне. Корреспондент телеканала "Москва 24" выслушал аргументы "за" и "против" тонировки.

Автомобилисты утверждают: тонировка не позволяет стеклу осыпаться внутрь салона, если оно разбилось. Поэтому ездить с пленкой ездить безопаснее. Кроме того, салон меньше нагревается, никто не заглядывает внутрь, а встречные фары не слепят.

Денег на штрафы водителям не жалко – наказание за нарушение составляет всего 500 рублей.

Автоэксперт Дмитрий Золотов полагает, что тонировка, напротив, снижает безопасность езды. Пленка не дает использовать окна автомобиля как запасной выход, например, в случае, если машина упала в воду или при пожаре.

Заставить водителей отказаться от тонировки, по мнению депутатов, могут увеличенные штрафы. Парламентарий Московской городской думы Александр Семенников рассказал, что подготовленный законопроект предлагает ввести наказание за тонировку в 1,5 тысячи рублей. А повторное нарушение наказывать штрафом в пять тысяч рублей.

Пока документ не принят, сотрудники Госавтоинспекции пользуются другой опцией – административным арестом. Недавно вышли на свободу два автомобилиста в Ивановской области. В камере они провели по четверо суток.

