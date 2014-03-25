Форма поиска по сайту

25 марта 2014, 15:50

Безопасность

Штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать на портале "Автокод"

Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал "Автокод", сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы в Twitter.

При проверке штрафов ГИБДД пользователи смогут видеть не только информацию о штрафе, но и фотографии автомобиля. Также вскоре станет доступна траектория движения автомобиля в момент нарушения ПДД. Если автовладелец будет не согласен со штрафом, то сможет его обжаловать в режиме онлайн.

Напомним, что портал "Автокод" был создан, чтобы исключить продажу угнанных и кредитных автомобилей. Пока он работает в тестовом режиме, но на заседании в мэрии решили, что городу он необходим.

"Иногда гражданам продают машины, которые многократно побывали в авариях или числятся в угоне. Мы делаем первую попытку предоставления такой информации о продаваемых машинах", - рассказал ранее на оперативном совещании Сергей Собянин.

Для того, чтобы проверить историю автомобиля достаточно зарегистрироваться на сайте, а затем ввести VIN номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Сайт уже обогнал по популярности похожий портал ГИБДД.

"Большая посещаемость среди московских и мировых порталов. Действительно этот сервис очень востребован", - отметил замглавы департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

По его словам, можно узнать владельцев автомобиля и его пробег, сколько раз он был в ДТП, использовался ли как такси, а также числился ли в угоне.

Информация на сайте достаточно обширная. Черным цветом выделяется то, что уже можно узнать об автомобилях, а серым - данные, которые появятся в скором времени.

