Штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать на портале "Автокод"

Штрафы за парковку можно будет обжаловать на портале "Автокод"

Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал "Автокод", сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы в Twitter.

При проверке штрафов ГИБДД пользователи смогут видеть не только информацию о штрафе, но и фотографии автомобиля. Также вскоре станет доступна траектория движения автомобиля в момент нарушения ПДД. Если автовладелец будет не согласен со штрафом, то сможет его обжаловать в режиме онлайн.

Напомним, что портал "Автокод" был создан, чтобы исключить продажу угнанных и кредитных автомобилей. Пока он работает в тестовом режиме, но на заседании в мэрии решили, что городу он необходим.

"Иногда гражданам продают машины, которые многократно побывали в авариях или числятся в угоне. Мы делаем первую попытку предоставления такой информации о продаваемых машинах", - рассказал ранее на оперативном совещании Сергей Собянин.

Для того, чтобы проверить историю автомобиля достаточно зарегистрироваться на сайте, а затем ввести VIN номер автомобиля и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Сайт уже обогнал по популярности похожий портал ГИБДД.

"Большая посещаемость среди московских и мировых порталов. Действительно этот сервис очень востребован", - отметил замглавы департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

По его словам, можно узнать владельцев автомобиля и его пробег, сколько раз он был в ДТП, использовался ли как такси, а также числился ли в угоне.

Информация на сайте достаточно обширная. Черным цветом выделяется то, что уже можно узнать об автомобилях, а серым - данные, которые появятся в скором времени.