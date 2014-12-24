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Экология

24 декабря 2014, 16:39

Люберецкие очистные сооружения оштрафовали за выброс вредных веществ

штрафы экология сероводород Люберецкие очистные сооружения

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Люберецкими очистными сооружениями "Мосводоканала" превышены нормативы сероводорода в воздухе и загрязняющих веществ в сточной воде, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, которая проходила с 18 октября по 16 декабря 2014 года.

"Проведение контрольно-надзорных мероприятий было связано с обнаружением превышения гигиенического норматива сероводорода в пробах, отобранных на территории жилой застройки в зоне влияния очистных сооружений, и в связи поступающими жалобами москвичей о загрязнении атмосферного воздуха сероводородом", - говорится в сообщении.

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В итоге принято решение оштрафовать Люберецкие очистные сооружения на 60 тысяч рублей.

Напомним, крупный выброс сероводорода произошел в Москве 10 ноября. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Источник выброса до сих пор не установлен. Но с 10 по 27 ноября Роспотребнадзор провел внеплановую проверку НПЗ, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода. В итоге предприятие оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Еще 250 тысяч рублей штрафа НПЗ заплатит за отсутствие разрешения на выбросы.

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