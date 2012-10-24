Журналистов будут штрафовать за мат в эфире - Госдума

Фото: Москва 24

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым вводится ответственность за ненормативную лексику в СМИ.

За мат в эфире и публикациях депутаты предлагают установить штраф до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем дополнить статью 13.21 КоАП нормой, предусматривающей ответственность за изготовление или распространения продукции СМИ, содержащей нецензурную брань в виде штрафа (максимальный размер 200 тысяч рублей) на юридических лиц", - сообщил вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Железняк.

По словам Железняка, сейчас установлена административная ответственность лишь за использование нецензурной брани в общественных местах. А по закону о защите детей от вредной информации запрет на распространение мата касается и материалов СМИ для детей и подростковой аудитории.

"Мы предусмотрели возможность распространения такого запрета на все передачи и публикации СМИ", - отметил вице-спикер. По его словам, в Госдуму и органы исполнительной власти поступают многочисленные обращения граждан по поводу использования в телепередачах и печатных СМИ ненормативной лексики.

"Считаю важным усилить ответственность за использование брани в СМИ в целом, так как культура детей напрямую зависит от уровня общей культуры в обществе", - подчеркнул депутат. За ругань в СМИ предлагается установить штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч - для должностных лиц и от 20 до 200 тысяч - для юридических лиц.