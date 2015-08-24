Клиентов каршеринга будут штрафовать за оставление машины за пределами ТТК

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Клиентов системы краткосрочной системы аренды автомобилей (каршеринга) будут штрафовать на 5 тысяч рублей за оставление прокатного автомобиля за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил основной инвестор, владелец компании ООО "Каршеринг Руссия" и "Делимобиль" Винченцо Трани.

"Мы просим оставлять автомобили в пределах Третьего транспортного кольца. Но это будет только несколько месяцев – первые два-три месяца. Дальше мы разрешаем оставлять автомобили в пределах МКАД. То есть, клиент может ездить где угодно, но оставить машину он должен в пределах Третьего кольца, в последующем – МКАД. Блокировать мы его не будем, но предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, а также клиент должен будет выплатить сумму, сопоставимую с затратами, которые компания понесет, чтобы доставить автомобиль в центр города", - сказал Трани.

Он пояснил, что данное ограничение необходимо для того, чтобы следующему пользователю было удобно найти автомобиль. Также клиенты сервиса будут возмещать стоимость эвакуации и штраф в случае нарушения правил дорожного движения (ПДД).

"Клиент должен соблюдать все правила дорожного движения. Соответственно, если человек нарушает скоростной режим и получает штраф - он, конечно, за этот штраф платит. Если человек оставляет машину на месте, откуда ее эвакуируют, а это значит, что он оставил ее на месте, где нельзя оставлять машину - соответственно, штраф и стоимость эвакуации будет оплачивать клиент", - отметил Трани.

В столице заработает сервис краткосрочного проката автомобилей



Экологический класс авто, используемых для каршеринга, должен быть не ниже 4. Длина машины не должна превышать 450 сантиметров, а ширина – 170 сантиметров. Также автомобиль должен иметь специальную цветографическую окраску.

Ожидается, что до конца года в системе будут работать до 500 автомобилей. Предполагается, что эта услуга принесет в экономику столицы около 600 миллионов рублей в 2015 году.