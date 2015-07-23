Чаще всего правила парковки нарушают владельцы Nissan

Фото: m24.ru

В этом году водители автомобилей Nissan чаще других получали штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Лидерами в рейтинге самых частых нарушителей правил остановки и стоянки автомобилей под запрещающими знаками в первом полугодии 2015 года стали водители марки Nissan", - сказали в пресс-службе.

За полгода владельцы Nissan совершили 5,8 тысячи нарушений, Volkswagen – 5,3 тысячи и Hyundai – 5,2 тысячи.

В пятерку самых злостных нарушителей также вошли водители машин марки Toyota, которым пешие инспекторы МАДИ за полгода выписали более 5,1 тысячи протоколов за остановку и стоянку под запрещающими знаками, и марки Ford (4,8 тысячи протоколов). Топ-10 замыкают владельцы ВАЗ, Kia, BMW, Mercedes и Opel.

Напомним, самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам первых пяти месяцев этого года стали машины марки LADA. В тройку лидеров также входят Toyota и Mazdа.

На четвертом месте расположились автомобили бренда Nissan, а на пятом – Kia. Оба бренда стали пользоваться большей популярностью у похитителей, чем в январе-мае прошлого года. Число похищаемых машин марок бренда Hyundai и Land Rover тоже выросло.

При этом общее количество угоняемых легковушек уменьшилось на 6,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 14,3 тысячи машин.