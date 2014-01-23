В Москве полицейские проверят попрошаек, использующих детей и животных

В столице полицейские проверят попрошаек с детьми и животными

Московская полиция проверит попрошаек, использующих в процессе сбора милостыни на столичных улицах детей и животных. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказала глава комиссии по экологической политике Мосгордумы Вера Степаненко.

"Обращение с просьбой ужесточить санкции в отношении людей, использующих детей и животных, поступило в Думу от общественной организации. Это предложение мы рассматриваем на комиссии", - рассказала она.

Письмо с соответствующей просьбой подготовлено депутатами и в ближайшее время будет разослано по всем районным отделениям полиции. По мнению парламентариев, каждый случай необходимо проверять индивидуально для того, чтобы вместе с криминальными элементами не пострадали люди, которые на самом деле попали в тяжелую жизненную ситуацию и вынуждены просить милостыню.

На последнем совместном заседании комиссии по экологии и законодательству обсуждался вопрос о том, чтобы полиция в Москве могла бы штрафовать любого попрошайку, эксплуатирующего животное, однако решение о введении такой санкции пока сочли преждевременным.

Как сообщалось ранее, в Москве хотят увеличить штрафы для попрошаек с животными. Московская городская дума поддержала инициативу зоозащитников. В настоящее время трудно привлечь к ответственности тех, кто просит милостыню с собаками, – не хватает доказательств жестокого обращения. Завести дело могут только на основе заявления в полицию.