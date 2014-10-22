Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2014, 18:12

Безопасность

Штрафы за нарушение санитарных норм в общепите хотят увеличить вдвое

Фото: ТАСС/ Федор Савинцев

Госдума в первом чтении приняла поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Усиление санкций коснется, в частности, столовых, ресторанов, кафе, баров, столовых в общеобразовательных учреждениях.

Согласно документу, за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации" увеличиваются штрафы: для должностных лиц - с 2-3 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей, для юридических - с 20-30 тысяч до 30-50 тысяч рублей.

При этом глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин не исключил, что размер санкций может измениться, так как будет учитываться мнение делового сообщества.

Ссылки по теме


Напомним, что ранее по решению судов в столице на три месяца закрыли рестораны "Макдоналдс" на проспекте Мира и на Пушкинской и Манежной площадях. В Роспотребнадзоре заявили, что там были нарушены санитарно-эпидемиологические правила по организации питания населения. В результате проверок также закрыли несколько ресторанов "Макдоналдс" в Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Серпухове и Ставрополе.

Позже сеть предприятий подала апелляцию, но Мосгорсуд признал законной приостановку деятельности. Возобновить работу предприятия смогут тогда, когда будут устранены все нарушения.

Сайты по теме


штрафы рестораны кафе законы общепит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика