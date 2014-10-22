Штрафы за нарушение санитарных норм в общепите хотят увеличить вдвое

Фото: ТАСС/ Федор Савинцев

Госдума в первом чтении приняла поправки в Административный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Усиление санкций коснется, в частности, столовых, ресторанов, кафе, баров, столовых в общеобразовательных учреждениях.

Согласно документу, за "нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации" увеличиваются штрафы: для должностных лиц - с 2-3 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей, для юридических - с 20-30 тысяч до 30-50 тысяч рублей.

При этом глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин не исключил, что размер санкций может измениться, так как будет учитываться мнение делового сообщества.

Напомним, что ранее по решению судов в столице на три месяца закрыли рестораны "Макдоналдс" на проспекте Мира и на Пушкинской и Манежной площадях. В Роспотребнадзоре заявили, что там были нарушены санитарно-эпидемиологические правила по организации питания населения. В результате проверок также закрыли несколько ресторанов "Макдоналдс" в Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Серпухове и Ставрополе.

Позже сеть предприятий подала апелляцию, но Мосгорсуд признал законной приостановку деятельности. Возобновить работу предприятия смогут тогда, когда будут устранены все нарушения.