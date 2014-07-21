Дом ребенка в ЦАО оштрафовали за нарушение санитарных норм

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За нарушение санитарных норм и правил на 36 тысяч рублей оштрафовано руководство дома ребенка в центре столицы, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство проверило спецдом ребенка №6 для детей с поражением ЦНС по адресу: Пятницкая улица, дом №40/42. В ходе проверки было установлено, что в учреждении нарушаются требования СанПиНа.

Так, в полу пищеблока обнаружены щели и дыры, которые способствуют проникновению грызунов. Кроме того, персонал детсада проходит периодические медицинские осмотры не в полном объеме: отсутствуют сведения о прививках против дизентерии и гепатита А, а также результаты исследований мазка из зева на стафилококк.

Кроме того, на пищеблоке нарушаются условия хранения продуктов, а журнал входного контроля сырья ведется не по установленной форме.

За выявленные нарушения руководство дома ребенка привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 36 тысяч рублей.

Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных требований.