Штрафы за незаконное подключение к энергосетям выросли вдвое

Выросли штрафы за незаконное подключение к общим сетям обслуживания

За незаконное подключение к энергосетям и трубопроводам теперь будут штрафовать вдвое больше. Такое решение принял Совет Федерации, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, по новым нормам, должностным лицам придется отдавать по 6-8 тысяч рублей, всем остальным - вдвое меньше. Фирмам придется выложить до 80 тысяч. Нововведение вступит в силу после того, как документ подпишет президент России.

Помимо увеличения штрафов за незаконное подключение, возросли и санкции за искажение данных счетчиков по электроэнергии.

В случае некорректного представления данных электросчетчиков гражданам будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, должностным лицам - от 2 до 4 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателями - приостановка деятельности на срок до 90 суток, а юридическим лицам - штраф до 40 тысяч рублей.