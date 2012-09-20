В Госдуму внесены два громких законопроекта

20 сентября в Госдуму был внесен законопроект о переводе часов. Депутаты хотят вернуть зимнее время. В прошлом году Дмитрий Медведев отменил перевод часов, но эксперимент признан неудачным

В Госдуму внесены на обсуждение два громких законопроекта - о переходе на зимнее время и об увеличении штрафов за разговоры по мобильному телефону во время управления автомобилем.

Председатель Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников вынес на обсуждение закон о переходе на зимнее время. Причем, речь идет не о возвращении перехода с летнего времени на зимнее, а об использовании только зимнего времени. Таким образом, стрелки часов предполагается передвинуть на час назад.

"Мы предлагаем перевести часы на час назад, на зимнее время, тогда 54 региона страны будут жить по астрономическому времени", - передает РИА Новости слова парламентария.

Напомним, летом 2011 года Дмитрий Медведев подписал закон "Об исчислении времени". Страна перешла на использование летнего времени, при этом в ряде регионов страны астрономическое время стало отставать от принятого на два часа. Новые правила не слишком понравились многим гражданам РФ. Люди заговорили о накапливающейся усталости и недосыпании.

В Госдуму внесены поправки в законопроект о повышении штрафа за разговоры по телефону за рулем в десять раз - это три тысячи рублей. Пока за нарушение инспекторы делают предупреждение и выписывают штраф всего на 300 рублей

Также на рассмотрение Госдумы вынесен законопроект об увеличении штрафов за разговоры по мобильному телефону во время вождения.

В настоящее время штраф за разговоры во время езды составляет 500 рублей. Предполагается увеличить штрафные санкции до 3000 рублей, а в случае повторного нарушения - до 5000 рублей. В отдельных случаях законопроект предусматривает лишение прав на управление транспортным средством на срок до трех месяцев.

Депутаты отмечают, что в странах Европы давно действуют суровые меры наказания за разговоры по сотовому телефону во время езды. Особенно строго наказывают за это в Нидерландах, где чрезмерно разговорчивым водителям придется выложить штраф в 2000 евро или же провести за решеткой до двух недель. В Испании штраф за подобное правонарушение составляет 300 евро.