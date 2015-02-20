Истица оскорбила в соцсети ответчицу по своему делу

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Суд в Белгородской области оштрафовал истицу, оскорбившую в соцсети ответчицу по своему делу, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе заседания, клиентка ателье осталась недовольна выполненной работой и разрешила вопрос через суд. Однако ей не понравилось решение по делу и она разместила на своей странице в социальной сети оскорбительные высказывания в адрес владелицы фирмы.

Пост проанализировал специалист, согласно выводам которого употребление допущенного в тексте выражения является недопустимым.

В итоге истицу по делу оштрафовали по статье КоАП "Оскорбление". Сумма штрафа не уточняется, но известно, что она находится в границах от тысячи до 3 тысяч рублей.