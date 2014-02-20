Мособлдума ввела в Подмосковье "тихий час"

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мособлдумы приняли в окончательном чтении новую редакцию закона "о тишине". Ранее законопроект был возвращен на доработку после протеста подмосковной прокуратуры.

В соответствии с представлением прокурора Московской области в законопроекте были скорректированы нормы определяющие полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае нарушения закона. Этим правом был наделен Госадмтехнадзор Московской области.

Закон был принят в первом чтении в октябре прошлого года. Он вводил на территории Московской области "тихий час" с 13:00 до 15:00 часов. В этот период жителям Подмосковья запрещено включать телевизор на полную громкость, слушать громкую музыку и даже играть на музыкальных инструментах.

Также к шумным действиям относятся применение пиротехнических средств, производство строительных и других работ. Владелец животного, которое издает громкие звуки, теперь обязан успокоить его в течение часа. Под действие закона попадают и транспортные средства: автовладельцы, не принявшие вовремя меры по отключению сигнализации, будут оштрафованы.

Кроме того, действие "периода тишины", установленного законом, в будни должно начинаться не в 22:00, а на час раньше - в 21:00, а заканчиваться в 08:00 вместо 6:00. В выходные тишину нужно соблюдать с 22:00 до 10:00, тогда как прежде этот период был с 23:00 до 9:00.

Закон также увеличивает штрафы за нарушение тишины. Для граждан они выросли с 500-1000 рублей до 1000-3000 рублей, для должностных лиц - с 1000-3000 рублей до 5000-10 000 рублей, для юридических лиц - с 3000-5000 рублей до 20 000-50 000 рублей.