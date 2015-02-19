Суд отклонил апелляцию McDonald's на штраф за ложь о котлетах

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Столичный суд отклонил апелляцию McDonald's на штраф в 100 тысяч рублей за указание неверных сведений о составе котлет в ресторанах. В ходе проверки выяснилось, что этикетки с данными о количестве белков, жиров и углеводов не соответствуют действительности, сообщает МИА "Россия сегодня".

В декабре Арбитражный суд столицы выписал сети предприятий быстрого питания штраф в 100 тысяч рублей. Попытка юристов компании обжаловать приговор успеха не имела.

6 февраля Арбитражный суд оштрафовал McDonald's на 300 тысяч рублей за нарушения санитарных норм в ресторане сети по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19.

По результатам проверки выяснилось, что часть продукции не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, в салате были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Ранее аналогичный штраф выписали ресторану Mcdonald's на Свободном проспекте за найденную в "биг-маке" инфекцию.