Столичную компанию оштрафовали за нарушение при поставке яблок из Белоруссии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Россельхознадзор оштрафовал столичную компанию ООО Агрохолдинг "Русрегионагро" за нарушение, допущенное при поставке яблок из Белоруссии, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Компания не известила Россельхознадзор о прибытии из Белоруссии четырех партий яблок общим весом 79,6 тонны.

В управлении пояснили, что свежие яблоки являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, поэтому высока вероятность заражения или засорения плодов карантинными объектами.

Компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей.