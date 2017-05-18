Приставы конфисковали Gelandewagen у сына вице-президента "Лукойла"

Судебные приставы конфисковали Mercedes Gelandewagen у сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, сообщает пресс-служба УФССП России по Москве.

По словам официального представителя управления Тимура Коробицына, автомобиль передан уполномоченному представителю территориального управления Росимущества.

Также с Шамсуарова взыскали штраф в 2500 рублей за нарушение правил парковки.

Поводом для конфискации автомобиля стало видео с нарушениями ПДД, которое Шамсуаров опубликовал в соцсети. Видеозапись сделана из салона автомобиля Mercedes. На ней видно, как машина выезжает из образовавшегося в центре Москвы затора на разделительную полосу и мчится по ней. При этом непонятно, кто находится за рулем автомобиля.

Весной 2016 года сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров вместе со своими приятелями устроил опасные гонки по Москве с демонстративным нарушением ПДД. Молодые люди на двух машинах нарушали скоростной режим на виду у сотрудников полиции. Затем они пытались скрыться от инспекторов, пересекая сплошные полосы на высокой скорости, выезжая на тротуары и газоны.

При этом нарушители вели видеозапись происходящего и транслировали ее в Сети, сопровождая свои действия нецензурными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова приговорили к 300 часам исправительных работ. Их признали виновными в оскорблении полицейских и оправдали по эпизоду об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

