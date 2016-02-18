Футболиста Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро за футболку с Путиным

Фото: ТАСС/Emrah Gurel

Московский футбольный клуб "Локомотив" оштрафовал на 300 тысяч евро полузащитника Дмитрия Тарасова, который после матча с турецким "Фенербахче" в Стамбуле появился в футболке с изображением президента России Владимира Путина, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В "Локомотиве" настолько сильно разочарованы ситуацией в Стамбуле, что пошли на крайние меры и применили практически рекордные санкции в истории клуба. Из зарплаты Тарасова будет удержано 300 тысяч евро и все бонусы, которые футболист мог получить за февраль. Помимо этого, клуб рассматривает вариант вычета из зарплаты Тарасова суммы штрафа, если таковой последует от УЕФА по результатам расследования", - сказал собеседник агентства.

В среду УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Локомотива", решение по которому будет вынесено 17 марта.

Напомним, инцидент произошел по окончании матча Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту".

Отметим, "Локомотив" во вторник в Стамбуле проиграл "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем фанаты турецкой команды забросали камнями автобус с болельщиками московского клуба. В результате полиция задержала трех человек, причастных к нападению.