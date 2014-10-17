Штрафы за "хождение по путям" предложили увеличить в 50 раз

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин
Штраф за переход железнодорожных путей в неустановленных местах предлагают увеличить в 50 раз. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает Агентство "Москва".
Авторы предложения отмечают, что наибольшее количество несчастных случаев на железных дорогах происходит из-за нарушения правил безопасности.
В настоящее время штраф за переход путей в неположенном месте составляет 100 рублей. В случае принятия законопроекта он возрастет до 2-5 тысяч рублей.
Ежегодно под колесами пассажирских и грузовых составов в России гибнут сотни людей. Так, 9 октября около 21.00 под поезд попали двое детей, перебегавшие пути около платформы Матвеевская.
Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на детей не удалось.
Утром 26 сентября под колесами электрички погиб 10-летний мальчик. Ребенок опаздывал в школу и решил перебежать пути на перегоне между станциями Чухлинка и Карачарово Горьковского направления МЖД.
В это время по перегону следовала электричка Захарово - Москва. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда на ребенка не сумел. Мальчик скончался на месте от полученных травм.
18 сентября поезд Раменское-Москва сбил велосипедиста около платформы "Отдых" Казанского направления. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.