Штраф за незаконную добычу песка в МО составил 6,5 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Незаконная добыча песка рядом с деревней Смолево Орехово-Зуевского района обойдется собственнику земельного участка в 6,5 миллионов рублей, информирует пресс-служба Россельхознадзора по Москве и Московской области.

Как показала проверка, собственник производил добычу песка с территории, относящейся к землям сельхозназначения.

"На основании экспертного заключения часть земельного участка относится к 4 степени деградации – очень сильно разрушенные. Максимальная глубина выемки составила 2,15 метра, площадь выемки составила более 1 гектара. По результатам экспертного заключения рассчитанный ущерб составляет 6 578 560 рублей", - говорится в сообщении.

Незаконная добыча песка на сельхоугодьях привела к серьезному разрушению плодородного слоя, считают в ведомстве.

В настоящий момент материалы дела переданы в суд.