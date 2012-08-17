Компания "Финансист" оштрафована за недобросовестную конкуренцию

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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ООО "Финансист" на 354 662 рубля с мотивировкой "за недобросовестную конкуренцию", сообщает пресс-служба ФАС России.

20 марта 2012 года ФАС приняла решение о неправомерных действиях "Финансист" на рынке аудиторских услуг. Нарушение закона выражено в незаконном использовании обозначения, сходного с товарным знаком ЗАО "Группа Финансы".

С начала года больше 20 компаний были оштрафованы антимонопольной службой за недобросовестную конкуренцию. Сумма взыскания в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" составляет от 100 до 500 тысяч рублей.