Число неоплаченных штрафов за нарушения ПДД выросло в 4 раза

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С начала года число неплательщиков дорожных штрафов в Москве выросло в четыре раза. По данным столичного главка МВД, с января по сентябрь столичные автоинспекторы возбудили почти 170 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом 30 процентов квитанций так и остались не оплаченными.

Главный редактор Авто.Мэйл.Ру Денис Смольянов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что зачастую водители просто не знают о своих штрафах.

"Сейчас очень много штрафов приходит по почте, и водители не всегда их получают. Штрафы возвращаются обратно и считаются неоплаченными. С момента возврата письма проходит 60 дней, и штраф попадает в разряд неоплаченных.

С 2016 года появятся скидки на штрафы, этот закон уже принят, осталось только определить размер скидки. Эта практика распространена во многих странах мира. Если ты оплачиваешь штраф в течение двух недель и не оспариваешь его, то ты платишь в некоторых странах 30-50 процентов. А через месяц ты уже платишь 100 процентов", – пояснил он.

На сегодняшний день ГИБДД удалось взыскать долги с 25 тысяч автомобилистов. Кроме того, судебные приставы арестовали 107 машин. В ведомстве отмечают, что узнать о своих штрафах можно на официальном портале госуслуг, портале государственных и муниципальных услуг города (pgu.mos.ru), а также на сайте Госавтоинспекции.

Добавим, что ГИБДД собирается ввести в ПДД термин "опасное вождение" и разработать балльную систему наказаний для водителей.

Ранее m24.ru сообщало, что автомобилистов будут лишать прав или штрафовать на 10 тысяч рублей, если они хотя бы три раза за год превышали скорость, не пользовались ремнем безопасности, нарушали требования знаков и т.д. Накануне ведомство начало общественное обсуждение проекта этих поправок.

Недавно в Госдуме отказались увеличивать срок давности рассмотрения нарушений ПДД, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Сейчас нарушителя можно привлечь только в течение двух месяцев. Этого срока часто не хватает. Например, если выясняется, что за рулем был не собственник машины, а другой человек, начинается процедура обжалования и по ее окончании уже никого нельзя наказать.