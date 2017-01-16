Форма поиска по сайту

16 января 2017, 14:01

Безопасность

Управляющие компании оштрафуют за неправильно начисленные услуги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Управляющие компании будут штрафовать за неправильно начисленные услуги, передает ТАСС.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, финансовая ответственность для них введена с 1 января 2017 года. Теперь за ошибочно начисленную квартплату управляющие компании будут платить штрафы до 50 процентов от излишка.

В новом году долги за стационарный телефон и жилье с владельцев квартир будут списывать в приказном порядке – с зарплатных карт и банковских счетов должника. Такое постановление принял пленум Верховного суда. Когда задолженность очевидна, долгого разбирательства не будет. Налоговая инспекция, сотовая компания или управдом могут просто принести документы в суд, и тот выпишет соответствующий судебный приказ.

