Управляющие компании оштрафуют за неправильно начисленные услуги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Управляющие компании будут штрафовать за неправильно начисленные услуги, передает ТАСС.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, финансовая ответственность для них введена с 1 января 2017 года. Теперь за ошибочно начисленную квартплату управляющие компании будут платить штрафы до 50 процентов от излишка.