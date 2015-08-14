ФАС оштрафовала журналы Cosmopolitan и Esquire на 1,6 млн рублей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Издательство "Фешн Пресс" оштрафовали на 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы.

Инспекторы нашли 15 фактов нарушения рекламного законодательства в журналах Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, Cosmopolitan, "Психология" и "Популярная механика".

13 из рассмотренных дел касаются размещения рекламы без специальных пометок "на правах рекламы" или "реклама".

Ранее m24.ru сообщало, что столичное управление ФАС завело дело по факту размещения рекламы водки на автомобиле такси.

Выяснилось, что юридическое лицо, владеющее автомобилем, передало транспортное средство по договору аренды в пользование физическому лицу.