Инициатива отбирать машины за нетрезвую езду нереализуема – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Минздрав предлагает отбирать автомобили у пьяных водителей. Новый пакет поправок в законодательство ведомство разработало вместе с МВД и Минфином. Авторы инициативы считают, что административные статьи для нетрезвых водителей нужно радикально ужесточать.

По мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Филина, это предложение реализовать невозможно. "Я думаю, эта инициатива не может быть реализована, потому что водитель – это одно, а собственник – другое. Человек может брать машину у друзей или в каршеринге. Как у него будут конфисковывать эти машины? Понадобиться слишком много юридических проволочек. Не проще ли запретить человеку водить? А при повторной пьяной езде человека уже нужно сажать в тюрьму", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что сейчас далеко не все водители выплачивают штраф за пьяную езду. "Есть законы, которые должны дисциплинировать водителей в этой части, но нет неотвратимости наказания. 30 процентов пьяных водителей не платят штраф. Есть механизм принуждения – невыпуск за границу, но они не ездят за границу, их это не волнует", – пояснил парламентарий.

Ранее Владимир Жириновский предложил конфисковывать машины за лихачество на дорогах. По мнению политика, за такие проступки нужно ввести конфискацию автомобиля и высылать из Москвы.